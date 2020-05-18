Реальные истории отеля-люкс и хоррор о самоизоляции в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 19 мая.

Вечером, в 19.00 состоится эксклюзивная премьера для подписчиков – первый сезон сериала «Записки отельера: Гельвеция», экранизация бестселлера владельца отеля «Гельвеция» Юниса Теймурханлы. В качестве режиссера выступила Рада Новикова, работавшая над проектом «Интерны». В десяти сериях зрители увидят историю не только гостиницы премиального класса, но также его работников и гостей – как обычных постояльцев, так и звезд шоу-бизнеса и спорта, писателей и бизнесменов. Калейдоскоп жанров и основанные на реальных событиях сюжеты не только помогут с интересом скоротать время, но также позволят почувствовать себя самого посетителем знаменитого отеля, которому удалось увидеть его настоящую жизнь, скрытую от глаз посторонних.

В 22.00 зрителей онлайн-кинотеатра ожидает триллер о психологическом насилии в семье «Сторожка» с Райли Кио («Дом, который построил Джек»), Ричардом Армитеджем («Хоббит») и Алисией Сильверстоун («Убийство священного оленя»). После свадьбы журналиста и дочери основателя секты, чьи последователи когда-то совершили массовое самоубийство, отец семейства решает устроить для своей новой супруги и двоих детей загородную поездку перед Рождеством. Однако его сын и дочь считают мачеху психопаткой и тяжело переживают смерть матери, причиной которой стал развод.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — комплекс Express core против усталости спины из цикла онлайн-занятий #ФитнесПротивВируса, включающий в себя упражнения по формированию осанки и укреплению мышц брюшного пресса;

12.00 — в рамках кулинарных видеуроков «Готовим с Novikov School» шеф-повар ресторана La Bottega Siciliana Клаудио Пировано покажет рецепт домашнего приготовления Tagliatelle с соусом Болоньезе;

День

14.00 — документальный фильм HBO «Натали Вуд: Что остается за кадром», доступный в подписке «Сериалы Amediateka» расскажет историю звезды фильмов «Вестсайдская история» и «Большие гонки» глазами ее близких;

16.00 — лекция популяризатора науки Аси Казанцевой «Как спорт влияет на мозг» развеет миф о «глуповатых спортсменах» и «хилых интеллектуалах» и расскажет о связи между физической активностью и высоким уровнем умственного развития;

Вечер

19.00 — эксклюзивная премьера для подписчиков Okko – первый сезон сериала «Записки отельера: Гельвеция», в основу которого легла книга владельца отеля премиум-класса Юниса Теймурханлы;

21.00 — для самых маленьких зрителей Яна Крайнова прочитает каталонскую «Сказку про волшебное покрывало» о том, что взятые без спроса вещи не приносят счастья;

22.00 — триллер о психологическом насилии в семье «Сторожка» с Райли Кио и Ричардом Армитеджем.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.