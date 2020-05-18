Опубликован первый трейлер комедии Netflix о «Евровидении»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер комедии Дэвида Добкина о международном песенном конкурсе «Евровидение» «История огненной саги» (The Story Of Fire Saga).

В трейлере исландский дуэт в исполнении Уилла Феррелла и Рейчел Макадамс в костюмах фантазийных персонажей исполняет песню, с которой главные герои мечтают победить на конкурсе. Одним из главных соперников дуэта будет исполнитель из России. В комедии также снялись звезда «бондианы» Пирс Броснан и певица Деми Ловато.

Онлайн-премьера фильма запланирована на 26 июня.

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