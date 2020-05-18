Умер актер из «Человека со шрамом» Джино Сильва

Актер Джино Сильва, сыгравший убийцу в гангстерской киносаге «Человек со шрамом», умер на 73-м году жизни, передает издание Hollywood Reporter.

По словам родственников, Джино Сильва умер 9 мая от осложнений лобно-височной деменции.

В «Человеке со шрамом» (1983) Брайана де Пальмы актер предстает в роли убийцы по кличке Череп, который убивает главного героя — наркобарона Тони Монтану (Аль Пачино). Также Сильва снимался в фильмах «Малхолланд Драйв», «Парк Юрского периода: Затерянный мир», «Пьяный рассвет» и т.д.