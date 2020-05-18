Кинокритик предсказал спрос на комедии о пандемии после ее окончания

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, культуролог Кирилл Разлогов в беседе с ТАСС предсказал жанры, которые могут стать популярными в России после пандемии коронавируса.

По мнению Разлогова, зрители захотят смотреть что-нибудь легкое. «Комедия, любовная мелодрама и, естественно, блокбастеры, но их не сразу начнут выпускать, потому что пандемия должна окончиться не только у нас, но и во всем мире», — поделился мнением он, добавив, что особенно популярными будут полнометражные фильмы о пандемии. «Я бы снял комедию на тему всех этих пропусков, необходимых для поездок по городу, и всяких прочих вещей. Но это не сразу сделают. Хотя какой-то гротеск можно было бы придумать», — размышляет он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Любовь Успенская рассказала о смерти близких от COVID-19

— Первые музеи в Риме откроются 19 мая

— Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле