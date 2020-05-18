Живущий в Киеве российский КВНщик резко ответил на вопрос о Крыме

Российский юморист и КВНщик Сергей Писаренко в интервью украинскому блогеру Сергею Иванову заявил, что не будет обсуждать политику, в ответ на вопрос о том, что он думает о присоединении Крыма к России. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале ISLND TV.

Артист отметил, что приехал побеседовать с блогером о творчестве, заявив Иванову, что он «уже начинает черт-те куда».

Писаренко во время интервью также рассказал, что в данный момент живет в Киеве, и участвует в украинской юмористической программе «Дизель шоу», но при этом часто посещает Россию, где остались его родители и дочь.

Он отметил, что не взирая на политическую ситуацию, сложившуюся между Россией и Украиной, обычные люди, граждане двух стран, по-прежнему продолжают общаться.

«В какой-то момент устанет кто-то где-то ссорить нас. И мы продолжим друг другу жать руки», — сказал Писаренко.