«Пухляш» из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes

Танцор Дмитрий Красилов из клипа группы Little Big вошел в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Об этом говорится на сайте издания.

Красилов расположился на второй строчке в категории «Искусство» и набрал 12,1% голосов. На первом месте актер Никита Кукушкин с 16,6%.

Рейтинг составлялся по итогам голосования россиян. Всего в опросе поучаствовали почти 94 тыс. человек.

«Голосование всю неделю шло очень активно, и борьба в нескольких категориях получилась по-настоящему упорной», — отмечает издание.

Ранее Красилов признался в Instagram что спокойно относится к тому, что в сети его прозвали «пухляшом». «Сам себя я называю жирным в хорошем смысле слова. Пухляш — самое милое, что могло мне прилететь после этого клипа», — сказал он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Танцор-«пухляш» из клипа Little Big пошутил про отмену «Евровидения»

— «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме— * Организация запрещена в России