Умерла режиссер Линн Шелтон, снявшая «Утреннее шоу»

Американский режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на ее мужа актера Марка Мэрона.

Шелтон умерла в пятницу, 15 мая, на 55-м году жизни.

По словам Мэрона, его супруга умерла из-за непродолжительной болезни, которая длилась неделю.

Линн Шелтон наиболее известная по съемкам сериалов. Одни из ее работ – «И повсюду тлеют пожара», «Утреннее шоу», «Новенькая», «Блеск».