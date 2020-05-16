Первые музеи в Риме откроются 19 мая

Первый этап открытия музеев в Риме начнется 19 мая, пишет ТАСС.

Отмечается, что начнут работу Капитолийские музеи, Музей Рима в Палаццо Браски и Выставочный дворец. Жители смогут посетить музеи по предварительной записи.

2 июня состоится второй этап открытия музеев. После этого будут работать комплексы Алтарь мира, Форум и рынок Траяна, Императорские форумы и другие.

В Италии коронавирусом заразились почти 225 тысяч, скончались 32 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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