Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в Ярославле

Приемный сын певицы Эллы Фицджеральд и контрабасиста Рэя Брауна музыкант Рэй Браун-младший не может выехать из России из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом он рассказал в интервью Борису Барабанову.

Рэй Браун-младший в настоящее время самоизолировался в Ярославле, куда приехал в рамках своего тура по Золотому кольцу.

«Ситуация складывается так, что я должен оставаться в России минимум до 21 мая. <...> На данный момент у меня нет обратных билетов», – заявил музыкант.

Он добавил, что хочет выехать из России не в США, а на Украину, где в городе Энергодар проживает его жена. При этом музыкант подчеркнул, что его дальнейшие передвижения зависят от сроков открытия границ.