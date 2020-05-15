CBS выпустит новый сериал по «Звездному пути»

Канал CBS анонсировал сериал-приквел «Звездного пути», сообщает The Hollywood Reporter.

«Звездный путь: Странные новые миры» будет посвящен приключениям трех персонажей — членов экипажа корабля «Энтерпрайз»: капитана Кристофера Пайка, Номера Один и Спока.

Действия сериала будет происходить за 10 лет до того, как капитан Кирк ступил на борт «Энтерпрайза». В кадре появятся актеры Итан Пек, Энсон Маунт и Ребекка Ромейн, которые ранее снялись во втором сезоне «Звездный путь: Дискавери».

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