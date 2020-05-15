Музеи Италии откроются 2 июня

Большая часть музеев Италии возобновит работу 2 июня текущего года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора государственных музеев Италии Антонио Ламписа.

Некоторые музеи откроются уже в понедельник, 18 мая, отметил Лампис. В частности, в этот день стоит ждать открытия Национальной галереи современного искусства в Риме и Национального археологического музея Песту. При этом гендиректор подчеркнул, что большая часть музеев вернется к работе 2 июня.

Музеи в Италии были закрыты в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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