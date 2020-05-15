Концерт классической музыки пройдет на дне водохранилища в Крыму

Крымская государственная филармония устроит концерт классической музыки на дне обмельчавшего Симферопольского водохранилища, сообщает «Российская газета» со ссылкой на художественного руководителя и главного директора филармонии Дениса Карлова.

В настоящее время водохранилище заполнено лишь на треть, свободного места хватит для размещения музыкантов и зрителей с соблюдением социальной дистанции, заявил Карлов. Он добавил, что выступление уже одобрено Государственным комитетом по водному хозяйству.

По словам Карлова, оркестр выступит в полном составе из 20 человек. Музыканты разместятся в самой низкой точке рельефа, а места для зрителей – на подъеме к линии берега. При этом худрук подчеркнул, что реализация проекта станет возможна после ослабления ограничительных мер на полуострове.