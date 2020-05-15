«Отель для самоубийц» и программисты, изменяющие мир, в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на субботу, 16 мая.

Вечером субботы Okko предлагает познакомиться с сериалом «Программисты» о разработчиках, которые создают таинственную программу для изменения мира. В этом проекте режиссер фильмов «Аннигиляция» и «Из машины» Алекс Гарленд выступил постановщиком, шоураннером и сценаристом. Сюжет «Программистов» посвящен компьютерному инженеру Лили Чан (Соноя Мидзуно), которая подозревает руководство технологической компании в убийстве ее бойфренда. Во время поисков улик она обнаруживает секретное подразделение, которым заведует странный человек по имени Форрест. Эпизоды нового сериала от FoxNow появляются в Okko постепенно: на данный момент доступны первые две серии, а третья выйдет 19 мая.

Также на сервисе выходит триллер «Отель для самоубийц» датского режиссера Йонаса Арнбю. Главный герой фильма — страховой агент Макс (Николай Костер-Вальдау), соблюдающий все правила жизни с опухолью головного мозга. Когда состояние Макса ухудшается, а новообразование признается неоперабельным, он решает воспользоваться услугами отеля для самоубийц.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09.00 — кулинарный терапевт Кристина Черняковская поможет разнообразить завтраки с помощью рецепта яйца пашот в рамках серии видеоуроков «Готовим дома с Novikov School»;

12.00 — статическая тренировка «Пилатес с кольцом» для укрепления мышц, развития координации и оздоровления суставов из цикла онлайн-занятий #ФитнесПротивВируса;

День

14.00 — лекция TED для родителей, которые любят побаловать детей конфетами и шоколадками. Бывший шеф-повар Белого дома и эксперт-диетолог Сэм Касс расскажет о развитии детей, которых кормят едой с большим количеством сахара и недостатком питательных веществ, а также обозначит важную роль школьного питания для физического и умственного развития человека;

17.00 — онлайн-концерт Егора Крида в рамках проекта «Шоу ON!», в котором прозвучат как известные хиты, так и новые песни из третьего студийного альбома под названием «58», посвященного родному городу музыканта. На выступлении Крид впервые исполнит новые композиции вживую, а зрители концерта смогут задать артисту вопрос через группу Вконтакте Okko;

Вечер

21.00 — новый сериал от FoxNow «Программисты», посвященный разработке программы для изменения мира;

22.00 — триллер «Отель для самоубийц» о необычных услугах для людей, решивших покончить с собой.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.