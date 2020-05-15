Заболевшая COVID-19 телеведущая Маша Ивакова рассказала о самочувствии
Заразившаяся коронавирусом телеведущая Мария Ивакова рассказала в Instagram о своем самочувствии.
По словам Иваковой, на днях она сдавала очередной тест на COVID-19, и результат был отрицательным. «Ждем результаты еще одного теста, и если он отрицательный, то я окончательно здорова! По итогу могу сказать, что симптомы продлились около 9 дней. Обоняние вернулось через неделю. Мышцы легко тянутся», — сообщила она, добавив, что ее бойфренд, актер Никита Ефремов, не заразился
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Звезда также поблагодарила за поддержку своих поклонников.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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