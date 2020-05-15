Скандальный видеообзор фильма «На Париж» за неделю набрал 7 млн просмотров

Видеообзор блогера BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) на российскую комедию «На Париж» за почти неделю с момента публикации на YouTube набрал более 7 млн просмотров.

Ролик, в котором BadComedian жестко критикует картину, стал скандальным. В защиту фильма после публикации обзора пришлось выступить сыгравшему в картине одну из главных ролей актеру Дмитрию Певцову, который подвергся травле со стороны фанатов блогера. После популярный переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал героев фильма дегенератами.

По сюжету фильма режиссера Сергея Саркисова «На Париж» (2019), прошедшие войну танкисты решили отметить победу в Париже. В картине также снялись Рената Литвинова и Федор Добронравов.

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