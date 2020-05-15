Экс-супруга Марата Башарова рассказала о раздвоении личности у актера

Экс-супруга актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова в эфире авторской передачи Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» рассказала о «раздвоении личности» у артиста.

По словам Шевырковой, другим человеком Башаров становится под воздействием алкоголя. «Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актер. Но когда пьяный… Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я — Марат Алимжанович — так себя вести не могу», — поделилась женщина.

По словам Шевырковой, в последний раз Башаров виделся с их общим сыном Марселем несколько недель назад, после встречам с ребенком якобы помешало употребление отцом спиртного.

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