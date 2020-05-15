Умер страдавший редкой болезнью пианист Эцио Боссо

Итальянский пианист, дирижер и композитор Эцио Боссо умер в Болонье на 49-м году жизни, сообщает la Repubblica.

Известно, что Боссо с 2011 года страдал редкой и неизлечимой болезнью Шарко, поражающей центральную нервную систему. Точные причины его смерти не называются.

Эцио Боссо продолжал давать концерты и писать музыку несмотря на то, что руки переставали его слушаться. «Палочка помогает мне замаскировать боль, и это немалая вещь», — рассказывал композитор, которого в итальянской прессе называют всегда улыбавшимся.

Музыка Эцио Боссо звучит в фильмах «Я не боюсь» и «Невидимый мальчик».