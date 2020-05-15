У беременной звезды фильмов для взрослых Берковой конфисковали машину

У бывшей звезды порнофильмов Елены Берковой конфисковали машину ее пропавшего экс-супруга, сообщает Telegram-канал Mash.

Предприниматель Владимир Савро пропал без вести несколько лет назад во время совместного отдыха с Берковой на Черном море.

Автомобиль пропавшего мужа Беркова оставила себе. На днях при проверке документов обнаружилось, что она успела накопить множество неоплаченных штрафов и 66 ограничений. Машину увез эвакуатор, дело передано судебным приставам.

В конце марта Елена Беркова объявила о первой беременности.

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