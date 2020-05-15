Остроумова рассказала о совместных съемках с ушедшей Мещеряковой

Российская актриса Ольга Остроумова рассказала о съемках с актрисой Аллой Мещеряковой в военной драме «А зори здесь тихие».

Она назвала Мещерякову, о смерти которой стало известно 14 мая, замечательным, скромным и доброжелательным человеком. «Без всяких звездных болезней идиотских. Она замечательная актриса — так сыграла свою роль,что ее совершенно невозможно отличить от местных жителей, прелестная, я ее очень люблю с тех пор», — цитирует Остроумову «Рен ТВ».

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.

Известна по ролям в фильмах «Сердце друга», «Ксения, жена Федора», «Софья Ковалевская», «Зонтик для новобрачных», сериале «Бригада». В военной драме «А зори здесь тихие» сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.

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