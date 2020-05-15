Эксперт назвал причину информирования Путина об опухоли Заворотнюк

Адвокат Александр Добровинский рассказал, почему во время совещания по вопросам развития генетических технологий в России президенту страны Владимиру Путину рассказали о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет РИА «Новости».

По его мнению, это было сделано с целью вселить надежду в других людей.

«Они должны знать, что есть ученые, которые борются с этим недугом», — заключил Добровинский.

Он также предположил, что о заболевании было сказано после получения на то разрешения от самой актрисы или ее родственников.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

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