В Госдуме назвали смерть Аллы Мещеряковой большой утратой

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с RT отреагировала на сообщение о смерти заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой.

Драпеко познакомилась с Мещеряковой во время съемок в фильме «А зори здесь тихие». «У меня остались самые теплые воспоминания об Алле Дмитриевне. Она была воплощением женственности, мягкости, скромности», — сказала Драпеко, назвав смерть 77-летней Мещеряковой большой утратой для Союза кинематографистов и коллег.

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.

Известна по ролям в фильмах «Сердце друга», «Ксения, жена Федора», «Софья Ковалевская», «Зонтик для новобрачных», сериале «Бригада». В военной драме «А зори здесь тихие» сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.

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