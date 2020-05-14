12-летняя дочь Дженнифер Лопес написала книгу
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Дочь Дженнифер Лопес написала свою первую книгу, сообщила певица в Instagram.
По словам Джей Ло, она очень гордится 12-летней Эммой. «Она поделилась своими ежедневными молитвами в своей первой книге «Господи, помоги». Эта книга подскажет семьям путь к покою и мощи, таящихся в вере», — рассказала певица.
Эмма и ее брат-близнец Макс родились в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони.
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