Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

К/ст им. М. Горького

Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

Что стало причиной смерти Мещеряковой, не сообщается.

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.

Известна по ролям в фильмах «Сердце друга», «Ксения, жена Федора», «Софья Ковалевская», «Зонтик для новобрачных», сериале «Бригада». В военной драме «А зори здесь тихие» сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.