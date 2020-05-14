«Гоблин» Пучков назвал дегенератами и ублюдками героев фильма «На Париж»

Переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков в беседе с «Пятым каналом» раскритиковал фильм «На Париж» вслед за блогером Евгением BadComedian Баженовым.

По мнению Пучкова, участников Великой Отечественной войны авторы фильма показали «дегенератами» и «ублюдками». «Которые по случаю Победы мчатся в публичный дом, покупают награды у вышестоящих командиров и прочее, и прочее, и прочее», — высказался Пучков, назвав картину пропагандистской. «Вот, смотрите, что из себя представляли ваши предки. Ты с его портретом на «Бессмертный полк» пошел? А он, между прочим, гляди, бегал по публичным домам», — размышляет переводчик.

Пучков подчеркнул, что он снял бы еще более «злой и обидный» ролик об этом фильме, чем BadComedian.

По сюжету фильма режиссера Сергея Саркисова «На Париж!» (2019), прошедшие войну танкисты решили отметить победу в Париже. В картине снялись Дмитрий Певцов, Рената Литвинова и Федор Добронравов.

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