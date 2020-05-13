BadComedian посмеялся над выпадом Певцова

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) прокомментировал реакцию артиста Дмитрия Певцова на негативную рецензию на фильм «На Париж».

В своем блоге на YouTube Баженов заявил, что осуждает травлю, которой подвергся Певцов после выхода его обзора, однако подчеркнул, что артисты сейчас снимаются «в чем угодно», но все равно защищают свою позицию. «Оказывается, они чтят память документально, а я ненавистью и наговорами занимаюсь», — негодует Баженов. Не оставил он без внимания и выпад Певцова о том, что у него якобы «глаза и уши засорились дудями, познерами, навальными и прочими». «Замечательные броски ярлыками. Мне очень интересно, какое отношение к моему ролику имеют Дудь, Навальный и Познер? Можно было ярче написать: «Для тех, у кого глаза и уши еще не окончательно засорились Гитлером!» Это сразу бы переубедило всех!» — посмеялся блогер.

BadComedian призвал перенаправить вопросы о качестве фильма к Минкульту и не писать комментариев Певцову. «Его мнение никак не уменьшает его талант. И не он выделял деньги на съемки, не он допустил такое кино в кинотеатры», — подчеркнул он﻿.

По сюжету фильма режиссера Сергея Саркисова «На Париж!» (2019), прошедшие войну танкисты решили отметить победу в Париже. В картине также снялись Рената Литвинова и Федор Добронравов.

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