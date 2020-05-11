Две роли Марка Руффало и приключения викингов в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 12 мая.

Захватывающий мультфильм «Викинг Вик» французского режиссера Эрика Казеса выходил в российских кинотеатрах в феврале и марте, а с 12 мая стал доступен для подписчиков Okko. Напоминающая франшизу «Как приручить дракона» анимация рассказывает об отряде викингов, столкнувшихся с богами и пиратами. Сын вождя могущественного клана, скромный парень Вик, мечтает пойти по стопам своего отца и уйти в дальнее плавание. Когда его мать попадает в плен бога Локи, неопытный викинг проявляет свой характер и самоотверженно отправляется в опасное путешествие.

В новом драматическом сериале от HBO «Я знаю, что это правда» актер Марк Руффало сыграл роли близнецов Доминика и Томаса Бердси. По сюжету Доминик вспоминает о непростом общении с братом, страдающим шизофренией, и попытках забрать его из психбольницы. Также в шоу снимались Мелисса Лео, Джульетт Льюис, Имоджен Путс, Рози О'Доннелл и Брюс Гринвуд. Мини-сериал доступен по подписке «Сериалы Amediateka».

Полная программа расписания на вторник выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — суставная разминка «Mobility», уменьшающая риск получения травм на тренировках. Кроме повышения подвижности суставов занятия повлияют на вытяжение позвоночника, укрепление мышц кора и улучшение общего физического состояния;

12:00 — оригинальная идея приготовить драники с лососем от шеф-повара Яны Першиной в цикле «Готовим дома с Novikov School»;

День

14:00 — авторская программа «2007 с Леонидом Парфеновым», в которой журналист освещает главные события каждого года в России и мире. В выпуске, посвященном 2007 году, Парфенов расскажет о смерти первого президента России Бориса Ельцина, назначении Рамзана Кадырова на пост президента Чечни, выпуске первого iPhone и многом другом;

16:00 — онлайн-премьера европейского мультфильма «Викинг Вик» о захватывающем путешествии юного викинга;

Вечер

19:00 — Сборник лучших короткометражек, участвовавших в прошлогоднем Каннском фестивале «Канны-2019. Короткий метр». Лучшим короткометражным фильмом в прошлом году стал «Расстояние между нами и небом» греческого автора Василиса Кекатоса, а особый приз жюри достался работе аргентинки Августины Сан Мартин «Бог монстров»;

21:00 — мордовская сказка «Дочка с веретенце» в исполнении поэта Вадима Степанцова. Произведение учит детей быть добрыми и напоминает, что на земле не должно быть места страданиям, а зло и ложь наказуемы;

22:00 — премьера мини-сериала «Я знаю, что это правда» c Марком Руффало о тяжелых взаимоотношениях братьев-близнецов, один из который страдает шизофренией. Шоу доступно по подписке «Сериалы Amediateka».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.