Скончался один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард
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Американский певец и композитор Литл Ричард, считающийся одним из основоположников рок-н-ролла, скончался. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на сына исполнителя.
Музыкант скончался в возрасте 87 лет, причина смерти на данный момент не установлена, отметил сын певца.
Литл Ричард известен песнями Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille. Является одним из первых музыкантов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла.