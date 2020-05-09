Скончался один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Американский певец и композитор Литл Ричард, считающийся одним из основоположников рок-н-ролла, скончался. Об этом сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на сына исполнителя.

Музыкант скончался в возрасте 87 лет, причина смерти на данный момент не установлена, отметил сын певца.

Литл Ричард известен песнями Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille. Является одним из первых музыкантов, вошедших в Зал славы рок-н-ролла.