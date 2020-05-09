Россиян предупредили о вероятном переносе летних гастролей в России

Гастроли и концерты зарубежных звезд в России, запланированные на лето текущего года, скорее всего, будут перенесены. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Ситуация будет зависеть от эпидемиологической ситуации, динамики распространения коронавируса нового типа в России, отметила Руженцова. При этом она добавила, что по ее мнению, гастроли будут перенесены.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по постепенному ослаблению ограничительных мер, введенных в России на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.

По последним данным, в России зафиксировано 198 676 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 827 — с летальным исходом. Выздоровели 31 916 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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