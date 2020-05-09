Боб Дилан выпустит альбом впервые за восемь лет

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Американский автор-исполнитель Боб Дилан объявил о выпуске альбома впервые за восемь лет. Об этом сообщает The Guardian.

Дата выхода альбома Rough and Rowdy Ways запланирована на 19 июня.

Отмечается, что Дилан уже выпустил две песни из нового альбома в последние недели. Одна из них «Murder Most Foul» – 17-минутная композиция об убийстве американского президента Джона Кеннеди.

Еще одна песня «False Prophet» более оптимистичная, она исполнена в смешанном стиле блюза и рока.

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