Историческая драма «Последствия войны» и помощь ветеранам в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на пятницу, 8 мая.

На этой неделе состоялась цифровая премьера исторической драмы-альманаха «Последствия войны» режиссеров Алексея Белякова, Сейрана Тевфикова, Ивана Касимова и Георгия Заозерского. В фильме нет кровопролитных боев и героических историй: ужасы войны в нем показаны через судьбы четырех человек, изменившихся после страшного конфликта. В «Последствиях войны» представлены истории бывшего фронтовика-брадобрея, клиентом которого стал немецкий офицер, коменданта лагеря, влюбившегося в гувернантку и считающего все свои действия правильными, вернувшегося с фронта молодого человека, планирующего встречать Новый год с любимой, и солдата, который должен выполнить последнюю просьбу погибшего в бою товарища. В картине снимались Игорь Савочкин, Николай Дроздовский, Игорь Стаценко, Наталья Коренная, Владимир Иваний, Михаил Гончаров и другие. Средства от продажи фильма будут переведены в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

Вечером на Okko выступит звезда отечественной рок-сцены Вячеслав Бутусов. На камерном акустическом концерте прозвучат хиты Nautilus Pompilius «Я хочу быть с тобой», «Прогулки по воде» и «Гудбай, Америка», песни из дебютного альбома «Аллилуйя» созданной в 2019 году группы «Орден Славы» и редкие композиции из репертуара музыканта.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09:00 — функциональная тренировка с телеведущей Еленой Летучей из цикла онлайн-занятий #ФитнесПротивВируса;

12:00 — мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2», продолжающий показывать приключения питомцев во время отсутствия их хозяев;

День

14:00 — онлайн-лекция TED «Секреты изучения нового языка», раскрывающая четыре принципа для помощи найти в себе языковой талант и получать удовольствие от новых знаний;

16:00 — классический рецепт шашлыка от шеф-повара Руслана Муталиева;

Вечер

19:00 — камерный акустический концерт Вячеслава Бутусова с главными хитами Nautilus Pompilius и новыми песнями;

21:00 — драма «Дюнкерк» Кристофера Нолана, рассказывающая историю спасения более трехсот тысяч солдат в ходе дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны. Средства от продажи фильма будут переведены в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны;

22:00 — фильм «Последствия войны», посвященный четырем историям людей, навсегда изменившихся после страшного конфликта.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.