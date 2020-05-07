Мадонна и Роберт де Ниро призвали поменять образ жизни после пандемии

Почти 200 известных деятелей культуры, ученых и спортсменов подписали открытое письмо с призывом к лидерам и гражданам изменить свой образ жизни, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Письмо опубликовала французская газета Le Monde, сообщает ТАСС.

Как говорится в документе, пандемия коронавируса заставила людей осознать всю угрозу существованию человечества, поэтому «простой корректировки привычек не будет достаточно».

Авторы призвали человечество «отказаться от несостоятельной логики и работать над изменением целей, ценностей и принципов экономического развития», поскольку потребительская философия привела людей «к отрицанию самой жизни».

«Необходима радикальная трансформация на всех уровнях, что требует смелости и отваги», - подчеркнули авторы письма.

Письмо подписали Роберт Де Ниро, Жюльет Бинош, Михаил Барышников, Пенелопа Крус, Барбара Стрейзанд, Моника Белуччи, Стинг, Мадонна, нобелевские лауреаты по химии, физике и медицине, а также многие другие известные актеры, музыканты, ученые и спортсмены.