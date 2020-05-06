Сара Коннор встречает саму себя в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на четверг, 7 мая.

Вечером пройдет премьера американского научно-фантастического триллера «Разлом времени», роли в котором исполнили звезда «Терминатора» Линда Хэмилтон, Линдси Фонсека (сериал «Никита:», дочь Теда Мосби из «Как я встретил вашу маму»), а также Гленн Моршауэр («Последствия»). По сюжету Хелен, инженер в высокотехнологичной компании, узнает, что ее муж, погибший при загадочных обстоятельствах, перед смертью успел взломать код, позволяющий перемещаться во времени. Позднее ей поступает странный телефонный звонок, предупреждающий об опасности, — и голос в трубке очень похож на ее собственный.

Кроме того, в четверг состоится показ предельно актуального в свете текущих событий спектакля по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» в исполнении театра «Балет Москва». Это произведение об ожидании — и, по словам авторов постановки, в своей работе они пытались домыслить то, чего нет в оригинальном труде Беккета. Трансляция спектакля начнется в 19:00.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

09:00 — быстрая тренировка «Express lab: сила + снижение веса» из цикла онлайн-занятий #ФитнесПротивВируса, который помогает поддерживать отличные физические кондиции, не выходя из дома;

12:00 — оригинальная постановка Архангельского театра драмы хорошо известной сказки «Конек-горбунок». Хотя спектакль бережно переносит на сцены текст Ершова, в него вплетены современные элементы, которые не дадут заскучать зрителям любых возрастов;

День

14:00 — рецепт идеального бургера. Максимально подробный, оперативный — и очень вкусный;

16:00 — британский сериал «Ошибка 404» с юмором фантазирует о партнерстве человека и искусственного интеллекта в локациях недалекого будущего, где погибшего детектива воскрешают при помощи инновационных технологий, однако ничего особо путного из этого не выходит. Шоу доступно в подписке «Сериалы Амедиатека»;

Вечер

19:00 — спектакль по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» в исполнении театра «Балет Москва»;

21:00 — премьера второго эпизода комедийного сериала «Нагиев на карантине» от режиссера Сарика Андреасяна. Главную роль в проекте, как можно догадаться, исполняет сам Дмитрий Нагиев;

22:00 — премьера научно-фантастического фильма «Разлом времени».

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «Амедиатеки», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.