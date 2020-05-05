Рекомендации по питанию на карантине и развлечения для малышей в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на среду, 6 мая.

Новая лекция писателя Дмитрия Быкова посвящена расширению культовой франшизы «Гарри Поттер» писательницы Джоан Роулинг. После выпуска семи книг о мальчике-волшебнике она написала пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», а затем заявила о подготовке пяти фильмов, два из которых уже вышли. В лекции Быков озвучит свои размышления о том, в какую сторону развивается мир «Гарри Поттера», зачем Роулинг решила рассказать предысторию «Хогвартса» и расширила географию событий фильмов.

Также зрителям Okko доступна подборка эпизодов проекта «Третьяковка со Шнуром», в ходе которого лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказали о главных шедеврах Василия Сурикова, Михаила Врубеля, Валентина Серова, Ильи Репина и других выдающихся художников.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — бесплатная подборка ярких и познавательных мультфильмов для дошкольников, в которую входят сериалы «Маша и Медведь», «Машины сказки», «Барбоскины», «Клуб Микки Мауса», «Фиксики» и многие другие;

12:00 — экспресс-тренировка для укрепления мышц рук, груди, спины и пресса в рамках проекта #ФитнесПротивВируса;

День

14:00 — лекция писателя Дмитрия Быкова «Грин-де-Вальд против Волан-де-Морта» о новых проектах Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Спикер озвучит свои мысли о причинах появления пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» и пяти новых фильмов, два из которых уже вышли на экраны;

16:00 — сериал «Рекомендации по питанию», помогающий разобраться в пользе веществ, поступающих в организм, и научиться применять на практике секреты здоровья и долголетия;

Вечер

19:00 — мультфильм «Как приручить дракона 2», доступный бесплатно по подписке. Во второй части саги викинги и драконы стали жить дружно, но главному герою Иккингу приходится бороться со злобным завоевателем, который стремится заставить всех драконов ему подчиняться;

21:00 — полная подборка эпизодов проекта «Третьяковка со Шнуром», продведенного лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и директором Государственной Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой;

22:00 — фильм на выбор из коллекции культовых комедий для отличного завершения дня. В подборку вошли «Бешеные псы», «Большой Лебовски» и «Агенты А.Н.К.Л.», а также новинки — «Плохие парни навсегда», «Джентльмены» и многие другие.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.