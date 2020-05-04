Раскаяние после буллинга и хоррор о воображаемом друге в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 5 мая.

В этот день состоится онлайн-релиз аниме 2016 года «Форма голоса» постановщицы Наоко Ямады. В 2018 году экранизация одноименной манги Ёситоки Оимы попала в лонг-лист анимационных фильмов премии «Оскар» и была признана лучшим мультфильмом года в Японии. В «Форме голоса» рассказывается о раскаянии подростка Сёи, который издевался над глухой одноклассницей в начальных классах. Узнав о буллинге инвалида, сверстники отвернулись от хулигана в средней школе, что сподвигло его проанализировать свое жестокое поведение. Чтобы извиниться и помочь девушке в социализации, Сёя решил выучить язык жестов.

Еще одна заметная новинка дня — хоррор «Z» режиссера Брэндона Кристенсена, посвященный якобы вымышленному другу восьмилетнего Джошуа. Мать мальчика отказывается верить в существование неведомого существа по имени Z, считая его плодом детской фантазии. Однако со временем оно начинает проявлять себя активнее, нанося травмы другим детям и решив познакомиться со взрослыми.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — легкая получасовая тренировка «Софт фитнес» для начинающих в рамках проекта #ФитнесПротивВируса;

12:00 — онлайн-премьера аниме «Форма голоса», несущего в себе важный урок доброты к окружающим;

День

14:00 — введение в курс лекций «История искусства в 10 шедеврах», освещающих главные творения мирового искусства — от древнегреческой и древнеримской скульптуры и картин Леонардо Да Винчи до перформансов Марины Абрамович и Улая;

16:00 — рецепт классического плова от шеф-повара Яны Першиной из цикла «Готовим дома с Novikov School»;

Вечер

19:00 — фильм на выбор из подборки легендарных кинолент о Великой Отечественной войне с бесплатным доступом. В коллекции представлены такое шедевры советского кино, как «Летят журавли», «Они сражались за Родину», «Судьба человека» и многие другие;

21:00 — коллекция из восьми спектаклей фестиваля «Золотая Маска», включающая в себя постановки «Три толстяка» БДТ им. Г.А. Товстоногова, »Дон Кихот» петербургского балета им. Леонида Якобсона и «Король Лир» театр-студии «Грань»;

22:00 — хоррор «Z» режиссера Брэндона Кристенсена о жутком влиянии якобы воображаемого друга на восьмилетнего мальчика и его родителей.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.