Премьеру «Джона Уика 4» перенесли

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Американская кинокомпания Lionsgate решила перенести дату выхода четвертой части «Джона Уика» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, картина выйдет в прокат 27 мая 2022 года, вместо запланированной даты 21 мая 2021 года.

Серия фильмов рассказывает об истории наемного киллера Джона Уика, главную роль исполняет канадский актер Киану Ривз.

Кроме того, переносится выход франшизы «Пилы» с участием Криса Рока, вместо 21 мая 2021 года фильм выйдет спустя год.

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