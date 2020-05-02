Путешествие с Парфеновым и марафон от «Балета Москва» в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на воскресенье, 3 мая.

Появление YouTube и выход фильма «Остров», премия «Медаль Филдса» Григорию Перельману и убийство Анны Политковской, Гус Хиддинк и Елена Батурина, Борат и Онищенко — новая авторская программа «2006 с Леонидом Парфеновым» и ее именитый автор расскажут зрителям самые захватывающие и неожиданные детали главных событий политики, культуры и спорта за 2006 год в России и мире в формате большого полуторачасового шоу в западном стиле. «То, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять».

Бельгийский хореограф Йерун Вербрюгген и артисты театра «Балет Москва» представят онлайн-премьеру спектакля «Танцпол», посвященного американским танцевальным марафонам времен зарождения джаза, Великой депрессии и сухого закона, когда площадка для танцев становилась единственным местом, где можно было развлечься от изматывающей борьбы за выживание. Чтобы раскрыть азартную и уравнивающую природу танца, постановщик задействовал и классическую, и современную труппы балета, которые изобразят участников танцевальных марафонов разного уровня подготовки.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10:00 — комплекс суставной разминки для старшего поколения в рамках проекта «Фитнес против вируса» покажет упражнения, которые можно выполнять без специального реквизита и не выходя из дома;

12:00 — полуторачасовой выпуск программы «2006 с Леонидом Парфеновым» вновь позволит зрителям встретиться с любимым журналистом за беседой о нашем недавнем прошлом;

День

14:00 — Из выпуска видеолекции «Чаинки в стакане» самые маленькие зрители смогут узнать, какие законы заставляют чаинки собираться в центре стакана и какое отношение к этому имеет Альберт Эйнштейн;

17:00 — шеф-повар ресторана «La Bottega Siciliana» Клаудио Пировано в видеоуроке для проекта «Готовим с Novikov school» покажет, как в домашних условиях приготовить равиоли с рикоттой и шпинатом;

Вечер

19:00 — площадка танцевального марафона станет ареной борьбы за жизнь в онлайн-премьере спектакля «Танцпол» артистов театра «Балет Москва» и хореографа Йеруна Вербрюггена;

22:00 — хоррор «Гретель и Гензель» предложит зрителям новое прочтение классической детской истории, завернутой в пугающую и красивую обертку сказочного ужаса.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.