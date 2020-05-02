Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

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Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты. Об этом он сказал в эфире своей авторской программы «Бесогон ТВ».

В новом выпуске своей телепередачи Михалков заявил, что одним из доказательств этого является некий патент под номером WO/2020/060606, который зарегистрировала основанная Гейтсом компания Microsoft Technology Licensing, LLC. Режиссер полагает, что вместо прививок компания намерена проводить чипирование человечества.

«В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты», — сказал Михалков.

Он выразил мнение, что общая цель чипирования — «сокращение человечества», которое слишком много потребляет «кислорода, пищи и всего остального».

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