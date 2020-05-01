Юбилей Маликова и фантазии Хавьера Бардема в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на субботу, 2 мая.

Первый выходной недели зрители смогут провести в компании с неувядающим Дмитрием Маликовым, который начал свой путь еще в конце 1980-х, а в новой эпохе смог заново найти себя, не стесняясь самоиронии в онлайне. Маликов бесплатно представит свою юбилейную программу «Внезапно 50», в которую вошли его песни самых разных лет. Инструментальные композиции будут перемежаться хитами «До завтра», «Ты моей никогда не будешь», «Ты одна, ты такая» и «Танцуй, моя любовь», а слушатели получат возможность в интерактивном формате пообщаться с музыкантом.

Одна из главных живых классиков британского кино Салли Поттер представила свой новый фильм «Неизбранные дороги» с Хавьером Бардемом и Эль Фаннинг, в котором она осмыслила потерю своего младшего брата, музыканта Ника Поттера. Дочь помогает прожить день мужчине, который все сильнее утрачивает связь с объективной реальностью из-за повреждений мозга и погружается в воспоминания и фантазии о неслучившихся жизнях. Благодаря неожиданной игре ложных и реальных воспоминаний Поттер удалось создать личную и уникальную картину со своим киноязыком.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

10:00 — тренировка «Фитнес для детей. 6-10 лет» в рамках проекта «Фитнес против вируса» позволит поддержать детей в хорошей физической форме, укрепить их здоровье и иммунитет, не покидая дома;

12:00 — в коллекцию «Военное кино», приуроченную к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, вошли лучшие классические и современные фильмы и сериалы о подвиге советского народа. Большая часть контента представлена бесплатно, сборы с платных фильмов будут переведены в фонд поддержки ветеранов «Памяти поколений»;

День

14:00 — в рамках проекта «Готовим с Novikov school» шеф-повар ресторана «Ветерок» Руслан Муталиев даст видеоурок, в котором раскроет секрет приготовления шашлыка из телятины;

17:00 — народный артист России Дмитрий Маликов сыграет все хиты за свою долгую музыкальную карьеру в юбилейной программе «Внезапно 50»;

Вечер

19:00 — новый фильм классика кино Романа Полански «Офицер и шпион» о деле Дрейфуса, ключевом для понимания истории европейского антисемитизма;

22:00 — премьера от Салли Поттер — фильм «Неизбранные дороги» с Эль Фаннинг и Хавьером Бардемом о воображаемых жизнях мужчины, теряющего связь с реальностью.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.