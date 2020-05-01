Трио грузинок выиграло конкурс на лучшее исполнение «Коня» «Любэ»

Продюсерский центр Игоря Матвиенко и группа «Любэ» назвали победителя конкурса на лучшее домашнее исполнение песни «Конь», сообщают «Известия».

Победителем стало грузинское трио девушек «Мандили». «Я знал, что эту песню любят в народе, поют, но я не думал, что люди будут участвовать в конкурсе. Я был приятно удивлен, когда мы получили такое огромное количество видео на песню «Конь», — поделился Матвиенко.

Конкурс «Сяду нонче дома с конем!» был запущен к 30-летию песни. Участие в нем приняли почти 2 тыс. человек. Они должны были записать песню под фонограмму, загрузить ролик на YouTube с тегом #matveymusic и прислать видео на электронную почту продюсерского центра. Теперь трио выступит на одной сцене с Николаем Расторгуевым в Москве на сольном концерте группы «Любэ», который состоится 23 февраля 2021 года в «Крокус Сити Холле».

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