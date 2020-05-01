От COVID-19 умер режиссер Сергей Литовец

В Москве в возрасте 58 лет от последствий, вызванных коронавирусом нового типа, cкончался режиссер-документалист, оператор и сценарист Сергей Литовец. Об этом в Facebook сообщила его коллега Наталия Гугуева.

По словам Гугевой, Литовец с 12 апреля боролся в реанимации с коронавирусом, но справиться с болезнью ему не удалось.

Она рассказала, что его супруга Татьяна и сын Саша также заражены COVID-19 и проходят лечение в больнице.

Литовец известен по фильмам, снятых в жанрах документального, детского и короткометражного кино. Он срежиссировал около 40 картин. Среди них — «Арбатские мальчики», «Щенок», «Сквозь мглу» и прочие работы.