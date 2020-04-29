Нагиев на карантине и смерть от неразделенной любви в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на четверг, 30 апреля.

Одна из самых актуальных премьер недели — сериал Сарика Андреасяна «Нагиев на карантине», представленный эксклюзивно в Okko. В шоу рассказывается о буднях актера и телеведущего Дмитрия Нагиева, оказавшегося в четырех стенах после десяти лет непрерывных съемок и поездок.

Вечером в 19:00 зрителей ждет трансляция постановки «Жизель» труппы Мариинского театра. По сюжету главная героиня романтического балета умирает от несчастной любви и, став призраком, спасает своего возлюбленного от смерти. Впервые балет Жоржа Бизе был поставлен в 1841 году, и даже спустя два столетия история великой любви не теряет очарования и зрительского внимания.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — тренировка «Йога для долголетия» в рамках проекта «Фитнес против вируса». Оздоровительная гимнастика в сочетании с базовыми элементами йоги подойдет как для молодежи, так и для пожилых людей;

12:00 — оригинальный рецепт киша с судаком и укропом от шеф-повара Артура Овчинникова из цикла «Готовим дома с Novikov School»;

День

14:00 — премьера сериала Сарика Андреасяна «Нагиев на карантине», посвященного будням популярного актера и телеведущего в самоизоляции;

16:00 — онлайн-премьера немецкого семейного фильма «Восточный ветер 3: Наследие Оры» режиссера Кати фон Гарнье. В третьей части серии молодая наездница Мика становится авторитетом в конном мире, и владельцы лошадей со всей Германии приезжают к ней за советом;

Вечер

19:00 — трансляция балетной постановки «Жизель» труппы Мариинского театра, посвященная трагической любви молодой крестьянки;

21:00 — подборка эпизодов проекта «Третьяковка со Шнуром», в рамках которого лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказали о главных шедеврах Василия Сурикова, Михаила Врубеля, Валентина Серова, Ильи Репина и других выдающихся художников;

22:00 — экранизация одноименного романа Джейн Остин «Эмма», которая рассказывает о молодой девушке, уверенной, что очень хорошо разбирается в людях. Поэтому она берет на себя роль своеобразной свахи для своих подруг. Главную роль в картине сыграла Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Сплит»).

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.