Приянка Чопра отреагировала на смерть звезды «Миллионера из трущоб»

Болливудская звезда Приянка Чопра отреагировала на смерть своего коллеги Ирфана Кхана.

О Кхане она написала у себя в Twitter. «Это просто волшебство — как ты привносил свою харизму во все, чем бы ни занимался. Твой талант проявлялся многогранно. Ты вдохновил многих из нас», — выразила Чопра соболезнования семье актера.

Артист, два года боровшийся с раком, известен по болливудским фильмам «Пику», «Макбул», «Сила духа». Он также снимался в международных проектах, среди которых «Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб» и «Новый Человек-паук». Кроме того, Кхан снимался в независимом кино.

The charisma you brought to everything you did was pure magic. Your talent forged the way for so many in so many avenues.. You inspired so many of us. #IrrfanKhan you will truly be missed. Condolences to the family. pic.twitter.com/vjhd5aoFhc