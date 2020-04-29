Приянка Чопра отреагировала на смерть звезды «Миллионера из трущоб»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/705/13066705/9980808-pic905-895x505-21780.jpg">

Болливудская звезда Приянка Чопра отреагировала на смерть своего коллеги Ирфана Кхана.

О Кхане она написала у себя в Twitter. «Это просто волшебство — как ты привносил свою харизму во все, чем бы ни занимался. Твой талант проявлялся многогранно. Ты вдохновил многих из нас», — выразила Чопра соболезнования семье актера.

Артист, два года боровшийся с раком, известен по болливудским фильмам «Пику», «Макбул», «Сила духа». Он также снимался в международных проектах, среди которых «Жизнь Пи», «Миллионер из трущоб» и «Новый Человек-паук». Кроме того, Кхан снимался в независимом кино.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны обстоятельства смерти звезды «Миллионера из трущоб»

— Умер сыгравший в «Миллионере из трущоб» актер Ирфан Кхан

— Звезда Болливуда страдает от «редкой болезни»