Стали известны обстоятельства смерти звезды «Миллионера из трущоб»
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Актер Ирфан Кхан за день до смерти был госпитализирован, сообщает издание ABP News.
Утверждается, что он попал в реанимацию с кишечной инфекцией. Открылись и другие обстоятельства смерти артиста. За четыре дня до его кончины умерла мать Ирфана Кхана. Из-за режима самоизоляции, введенного в Индии в связи с пандемией коронавируса, актер не смог приехать на ее похороны.
Ранее звезда «Миллионера из трущоб» два года боролся с редкой эндокринной опухолью.
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