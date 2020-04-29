Жигунова уличили в романе с копией Заворотнюк

Актеру Сергею Жигунову приписывают роман с журналисткой Викторией Ворожбит, передает «Стархит».

По мнению уличивших звезду «Гардемаринов» в новых отношениях поклонников, Ворожбит — копия его экс-возлюбленной и бывшей коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

В Instagram Сергея и Виктории появляются фотографии из одних и тех же локаций в подмосковной усадьбе Абрамцево, они также фотографируют одного и того же питомца — кота Самсона.

Свою личную жизнь Сергей Жигунов не комментирует. Известно, что он возвращался к бывшей жене Вере Новиковой после нескольких лет романа с Заворотнюк.

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