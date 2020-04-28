Живой концерт Варвары и помощь родителям на карантине в Okko

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Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на среду, 29 апреля.

Главным событием дня станет запись живого выступления заслуженной артистки России Варвары с музыкальной программой «Истоки». Обладательница широкого диапазона в четыре октавы исполнит старинные композиции на древних языках и свои неугасаемые хиты «Летала, да пела», «Отпусти река» и «Грезы».

Также зрители могут познакомиться с проектом Музыкального театра имени Станиславского «Точка пересечения», который знакомит любителей балета с молодыми талантливыми хореографами из разных стран. На это раз будет показана постановка «Дежа Вю» уроженца Албании Эно Печи, который живет и работает в европейской столице классической музыки Вене.

Полная программа выглядит следующим образом:

Утро

9:00 — функциональная тренировка для детей от 3 до 8 лет, направленная на укрепление общих мышечных групп и развитие функциональных возможностей тела. Все, что потребуется родителей — настроить ребенка на тренировку и включить видео, остальное возьмут на себя профессиональные тренеры;

12:00 — трехминутная лекция-мультфильм для детей, отвечающая на вопрос «Почему люди стали разговаривать?». Пройдя по ссылке серии анимаций «ПостНаука», можно найти десятки понятных ответов на детские «почемучки»;

День

14:00 — видео с рецептом тартара из говядины с теплыми гренками от шеф-повара Алексея Каневского в цикле «Готовим дома с Novikov School»;

16:00 — коллекция «Все про спорт», в которой предлагается большой выбор спортивных драм — таких, как «Рокки», «Малышка на миллион», «Гонка», «Легенда №17» и многие другие;

Вечер

19:00 — живой концерт этно-поп-исполнительницы Варвары с хитами «Летала да пела», «Отпусти река» и «Грезы» в рамках проекта Okko и Сбербанка «Шоу ON!»;

21:00 — подборка аудио-сказок из разных культур в исполнении актеров, режиссеров и поэтов под чарующую классическую музыку. На данный момент в коллекции представлены 17 марийских, алтайских, кабардинских и других сказок, посвященных главным человеческим ценностям;

22:00 — танцевальный спектакль «Дежавю» хореографа Эно Печи в рамках проекта «Точка пересечения», поставленный на сцене МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко. В «Дежавю» нет конкретного сюжета, и каждый зритель сможет понять этюды по-своему.

Что ждет подписчиков Okko на этой неделе, можно узнать в подробном материале «Газеты.Ru».

Мультимедийный сервис Okko стартовал в 2011 году. Проект представлен на платформах Smart TV, iOS и Android, Apple TV, PlayStation 4, а также на сайте okko.tv. В числе подписок — сериалы «AMEDIATEKA», подборки российского кино и мировых блокбастеров, артхаус и детский контент.