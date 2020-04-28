Spice Girls планируют новые живые концерты
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Солистка группы Spice Girls Эмма Бантон в интервью Daily Mail призналась, что коллектив планирует вернуться к концертной деятельности, как только будут сняты ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Певица отметила, что регулярно обсуждает будущие концерты с другой участницей группы Джери Хорнер. «Надеюсь, Spice Girls еще смогут чем-то удивить. Скрестим за это пальцы», — сказала она.
В 2019 году Spice Girls воссоединились и дали 13 аншлаговых шоу. К оригинальному составу поп-группы не присоединилась только Виктория Бекхэм.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Виктория Бекхэм позвала весь мир на свой день рождения
— Spice Girls упрашивают Викторию Бекхэм вернуться в группу
— Участницу Spice Girls подозревают в тайном романе с певицей