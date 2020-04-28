Ургант высказался о скандале вокруг Тодоренко

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Телеведущий Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале высказался о скандале вокруг ведущей трэвел-шоу «Орел и Решка» Регины Тодоренко.

Ургант подчеркнул, что насилие в любом проявлении неприемлемо. «Думаю, Регина это поняла после всего, что произошло», — сказал он, добавив, что онлайн-травля, которой подверглась Тодоренко, также неприемлема. Тем, кто хочет помочь жертвам, он предложил перечислить любую сумму в центр «Насилию.нет», занимающийся проблемой домашнего насилия.

Во время недавнего эфира Тодоренко заявляла, что женщины могут быть сами виноваты в том, что их бьют мужчины. Позднее журнал Glamour сообщил, что лишает телеведущую ранее присвоенного звания «Женщина года».

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