Муцениеце после жалоб на побои обратилась к Прилучному в стихах

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Актриса Агата Муцениеце обратилась к своему экс-супругу Павлу Прилучному в Instagram.

Свое обращение она оформила в виде стихов. В тексте она рассуждает о своих чувствах к нему. «Если представить, что умру, вот прям сейчас, навек усну, я сразу напишу и позвоню, я буду плакать. Никого не осужу, я лишь признаюсь в том, что очевидно», — пишет она.

Муцениеце призналась Прилучному в любви и попросила прощения. «Тебя люблю. Всегда, везде назло всему... Прости меня... Я — подвела», — заключает артистка, благословляя экс-избранника на поиск новой любви.

Ранее Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный поднимал на нее руку, отобрал телефон и выгнал из дома вместе с детьми.

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