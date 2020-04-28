Бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший продавец марихуаны
Журналистам удалось вычислить тайного бойфренда звезды киносаги о Гарри Поттере Эммы Уотсон, сообщает Daily Mail.
Им оказался 30-летний бизнесмен из Калифорнии Лео Робинтон. Когда в прошлом году Лео и Эмму сфотографировали целующимися, он удалил все свои соцсети, однако сохранить свои отношения в тайне паре все-таки не удалось.
Утверждается, что ранее Лео работал в компании, специализирующейся на легальной продаже марихуаны, однако оставил бизнес в июне 2019 года.
Близкий к влюбленным источник рассказал, что Эмма Уотсон уже познакомила Лео Робинтона со своими родителями.
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