Суд отказался признать шестого сына Никаса Сафронова

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Суд не признал внебрачного сына художника Никаса Сафронова, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее 37-летний Дмитрий Цыбульский обратился в Пресненский суд, требуя признать его сыном Сафронова. После признания гражданин Литвы Цибульский смог бы работать в России. Однако истец проигнорировал заседания, и суд решил оставить иск без рассмотрения.

У Никаса Сафронова пятеро сыновей, четверо из них внебрачные.

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