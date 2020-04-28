Суд отказался признать шестого сына Никаса Сафронова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/536/10956536/upload-IMG_9416-pic905-895x505-25698.jpg">

Суд не признал внебрачного сына художника Никаса Сафронова, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее 37-летний Дмитрий Цыбульский обратился в Пресненский суд, требуя признать его сыном Сафронова. После признания гражданин Литвы Цибульский смог бы работать в России. Однако истец проигнорировал заседания, и суд решил оставить иск без рассмотрения.

У Никаса Сафронова пятеро сыновей, четверо из них внебрачные.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сын Никаса Сафронова рассказал о травмах художника после ДТП

— Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в день рождения

— Сын Никаса Сафронова рассказал, почему не стремится худеть